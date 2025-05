Capitale della Cultura: un nuovo percorso per trasformare le idee in candidatura

Si chiama “Obiettivo Capitale” il nuovo percorso formativo dedicato alle città che vogliono candidarsi al titolo di Capitale italiana della Cultura. L’iniziativa nasce nell’ambito di “Cantiere Città”, il progetto promosso dal Ministero della Cultura e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, con l’obiettivo di accompagnare e supportare le realtà urbane interessate a partecipare ai bandi futuri.

A partire da questa edizione, “Cantiere Città” non si rivolge solo alle finaliste per il 2027, ma si apre anche alle città che puntano al titolo per il 2028 e oltre. Un’opportunità preziosa, soprattutto in vista del nuovo bando del MiC pubblicato il 4 aprile scorso, che fissa al 3 luglio 2025 la scadenza per la manifestazione di interesse.

Con “Obiettivo Capitale”, il Ministero rinnova il proprio impegno a fianco delle città che investono nella cultura come leva di sviluppo e coesione sociale. Il percorso formativo diventa così parte integrante della visione della Capitale italiana della Cultura, fornendo strumenti concreti per una candidatura solida, consapevole e condivisa.

Il programma prevede una serie di webinar tematici rivolti a rappresentanti delle città aspiranti, amministratori, operatori culturali e progettisti. Gli incontri offriranno indicazioni pratiche su come costruire progetti culturali di qualità e redigere dossier sostenibili e ben strutturati. (foto di repertorio)

Calendario dei webinar “Obiettivo Capitale”:

• Mercoledì 18 giugno, ore 15:00 – Per un progetto culturale pertinente

• Mercoledì 25 giugno, ore 15:00 – Per un progetto culturale rilevante per la comunità

• Mercoledì 2 luglio, ore 15:00 – Per un progetto culturale aggregatore delle forze del territorio

• Mercoledì 9 luglio, ore 15:00 – Per un progetto culturale sostenibile ed efficace

Tutti i webinar saranno trasmessi sulla piattaforma di e-learning della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali.

Iscrizioni aperte su:

https://fad.fondazionescuolapatrimonio.it/course/view.php?id=866

Per maggiori informazioni su “Cantiere Città”:

fonte: https://cultura.gov.it/comunicato/27666