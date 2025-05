Dazi: Una Corte Federale li blocca, ira della Casa Bianca e dimissioni di Musk

Braccio di ferro tra l’Amministrazione Trump e la Corte degli Stati Uniti per il Commercio Internazionale

La politica economica dell’amministrazione Trump subisce la decisione di una Corte Federale Americana che ha temporaneamente bloccato i dazi imposti dal Presidente, definendoli illegali.

La sentenza della US Court of International Trade ha stabilito che il Presidente non possiede l’autorità di imporre tariffe globali in base all’International Emergency Economic Powers Act (una legge del 1977 mai prima d’ora invocata per questioni tariffarie), ritenendo che tale normativa non conferisca al Presidente un simile potere.

La decisione ha scatenato l’ira della Casa Bianca, che ha reagito con veemenza. Il vice capo dello staff ha parlato di un “Colpo di Stato giudiziario fuori controllo”, mentre un altro portavoce ha aggiunto che “non spetta a giudici non eletti decidere come affrontare adeguatamente un’emergenza nazionale”.

L’amministrazione ha ribadito l’impegno del Presidente Trump a “mettere l’America al primo posto” e a utilizzare “ogni leva del potere esecutivo” per “affrontare questa crisi e ripristinare la grandezza dell’America”.

A complicare il quadro per l’amministrazione, il magnate Elon Musk ha annunciato le sue dimissioni dal governo di Donald Trump. In un’intervista alla CBS News, Musk ha espresso “delusione” per il megaprogetto fiscale e di bilancio repubblicano, sostenendo che esso “compromette” il suo lavoro di consulente per l’efficienza.

“Sono rimasto deluso nel vedere il massiccio disegno di legge sulla spesa, francamente, che aumenta il deficit di bilancio, invece di ridurlo, e mina il lavoro che il team DOGE sta facendo,” ha dichiarato Musk, evidenziando una crescente frizione interna tra l’amministrazione e i suoi consulenti di alto profilo.

Quanto accaduto oggi negli States è soltanto un incidente di percorso o un vero e proprio stop a quel tipo di dazi? I tal caso ciò implicherebbe necessariamente un cambio di strategia economica della governance repubblicana, che già annuncia l’impugnazione della decisione del tribunale federale. L’iter giudiziario del ricorso potrebbe però prolungare ulteriormente la battaglia legale sulla legittimità dei dazi all’importazione, ciò non gioverebbe alla bilancia commerciale USA in quanto genererebbe incertezza sia tra i consumatori che tra le imprese.

