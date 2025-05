Frascati (Rm): arrestato “Finto Assicuratore” di 18 anni

Comando Provinciale di Roma – Frascati (Rm) , 29/05/2025 13:06

I Carabinieri del Nucleo Operativo e del Nucleo Radiomobile di Frascati hanno arrestato in flagranza un 18enne, originario di Napoli, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziato del reato di tentata truffa aggravata. Nella circostanza, in via Alessandro Secchi a Frascati, i militari sono intervenuti in aiuto ad una 76enne, vedova, pensionata, convivente con uno dei due figli, la quale aveva ricevuto una telefonata da parte di una persona che, fingendosi un dipendente di una società assicurativa, chiedeva di consegnare tutto l’oro in possesso ad un altro dipendente della stessa società che sarebbe arrivato presso la sua abitazione. I gioielli sarebbero serviti per coprire i danni di un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto l’atro figlio.

Contestualmente alla telefonata ricevuta dall’anziana, il figlio convivente era stato contattato sul cellulare da un’altra persona che, qualificatosi come fantomatico Carabiniere, con una scusa lo invitava ad allontanarsi dall’abitazione per recarsi presso la Stazione dei Carabinieri del posto al fine di redigere gli atti relativi all’incidente del fratello. Poco dopo, infatti, presso l’abitazione della 76enne ormai rimasta sola, si è presentato l’indagato che dopo aver chiesto la consegna dei preziosi, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri di Frascati.

Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, d’intesa con la Procura della Repubblica, i Carabinieri lo hanno arrestato e condotto presso il carcere di Velletri. Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.