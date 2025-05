Incidente sul lavoro in cantiere sull’A2. Perde la vita un operaio 55enne

E’ deceduto a causa di un incidente sul lavoro in un cantiere aperto sull’autostrada Autostrada del Mediterraneo (A\2) in provincia di Cosenza un operaio 55enne di Lamezia Terme. Pare fosse impegnato in un’attività di idrodemolizione in un cantiere, una lancia si sarebbe liberata durante le operazioni colpendolo in pieno torace a quanto riporta Ansa.it. Le per cause sono ancora in corso di accertamento da parte degli organi competenti al fine di capire anche l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro mortale. Non sarebbe servito a nulla l’intervento del personale sanitario arrivato prontamente sul posto. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace