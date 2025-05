Roma: Ritrovata ragazza scomparsa da 4 giorni dopo una trasferta a Milano

Dopo quattro giorni di apprensione, è stata ritrovata dalla Polizia di Stato sana e salva E., una ragazza di 39 anni che, rientrata a Roma da una trasferta milanese per seguire la sua squadra del cuore, non era più tornata a casa.

Già cinque anni fa era scappata dal suo nucleo familiare. Dopo aver vagato senza meta per sette giorni in giro per l’Italia, era poi ritornata dai suoi genitori.

Qualche giorno fa, l’incubo è nuovamente tornato a fare capolino tra le sue mura domestiche.

Dopo la trasferta di un weekend a Milano per assistere ad una partita di calcio, aveva fatto rientro a Roma con i suoi amici. Alla stazione, li aveva salutati rifiutando l’invito ad accompagnarla a casa per dirigersi da sola al lavoro con i mezzi pubblici. Da quel momento era scomparsa nel nulla.

Quando, poi, la sera i genitori, non vedendola rincasare, avevano provato a telefonarle, il suo cellulare risultava irraggiungibile.

Così la madre aveva chiamato la titolare dello studio di fisioterapia dove lavorava la figlia. Dall’altra parte della cornetta, riceveva conferma del fatto che E. non si fosse presentata dal venerdì precedente, proprio prima che partisse per Milano.

Le ricerche sono iniziate a seguito della denuncia che la mamma, in preda alla disperazione, ha presentato agli agenti del IX Distretto Esposizione. Dal suo volto trapelava la profonda preoccupazione per E., ormai irreperibile da oltre ventiquattrore, unita al forte timore delle conseguenze che la sospensione della terapia farmacologica avrebbe potuto comportare sulla salute della figlia.

Lo straordinario dispiego di risorse messo in campo nelle ore successive ha permesso di ricostruire gli spostamenti della ragazza. Quello stesso pomeriggio, E. si era presentata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I e, una volta dimessa, si era diretta verso il mare, dove un pescatore aveva ritrovato in spiaggia uno zaino con tutti i suoi effetti personali.

Dopo ore di agonia, attraverso una serie riscontri incrociati effettuati insieme alla Polizia Postale, gli investigatori del IX Distretto Esposizione sono riusciti a risalire alle transazioni eseguite da E. con le carte di credito. L’ultimo step, poi, è stato quello di individuare tramite le immagini di videosorveglianza il frame che la immortalava, in zona Flaminio, mentre prelevava contanti ad uno sportello automatico.

Di lì a poco, gli agenti l’hanno ritrovata non lontano da casa, in compagnia di un parroco della zona che l’aveva riconosciuta e la esortava a tornare a casa dai suoi cari.

Quando il suo sguardo ha incrociato quello dei poliziotti, ha compreso che i suoi genitori la stavano cercando disperatamente e non ha esitato più.

Comunicato Stampa – Fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/173368382a8a9dfd5229804647