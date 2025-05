San Pietro di Caridà (RC), 27 ucciso da due killer con fucili caricati a pallettoni

Oggi a San Pietro di Caridà (RC), è rimasto ucciso in un agguato un operaio 27enne. L’uomo è stato colpito con fucili caricati a pallettoni al torace da due killer con il volti celati dai passamontagna in base a quelle che sono le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro che indagano sull’omicidio.

La dinamica è stata ricostruita grazie alle indicazioni dell’uomo che si trovava insieme alla vittima, quest’ultimo scampato all’agguato lanciandosi in una scarpata come riporta l’Ansa.it. I due erano a bordo di un trattore in località Prateria. Le indagini sul brutale omicidio avvenuto a San Pietro di Caridà sono coordinate dalla Procura di Palmi. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace