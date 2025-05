Tragedia in Svizzera: Crollo di un ghiacciaio distrugge il villaggio di Blatten, 1 disperso

Ieri, il villaggio svizzero di Blatten è stato distrutto dal crollo di un’enorme porzione del ghiacciaio Birch.

Nonostante l’evacuazione preventiva dei circa 300 abitanti, avvenuta il 19 maggio a seguito di segnalazioni di instabilità geologica, si registra un disperso e numerose abitazioni sono state rase al suolo.

Il sindaco di Blatten, Matthias Bellwald, ha espresso profondo dolore per l’accaduto, ma ha ribadito l’impegno per il futuro del villaggio, con il supporto già promesso dal governo svizzero per il mantenimento dei residenti nella località. L’esercito svizzero e membri del governo si sono recati sul posto per supportare le operazioni di soccorso.

L’evento, catturato anche da riprese drone che mostrano l’imponente valanga di fango e detriti, rappresenta il “peggior incubo” per le comunità alpine e riaccende l’attenzione sui rischi legati al cambiamento climatico. Lo scioglimento accelerato dei ghiacciai e del permafrost aumenta la minaccia di frane e inondazioni. I glaciologi avvertono che i ghiacciai svizzeri potrebbero scomparire entro un secolo se non si riuscirà a contenere l’aumento delle temperature globali entro gli 1,5 °C.

Al. Co.

(foto di repertorio)