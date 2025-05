Agliana (Pi), nonna e nipotina in ospedale aggredite da un pitbull

18:50 – Una bimba di 2 anni è stata ricoverata in codice rosso in ospedale a Firenze dopo l’attacco di un cane pitbull avvenuto ad Agliana, in provincia di Pistoia. La piccola è in sala rianimazione ma in base a quanto si apprende fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Aggredita insieme alla bambina anche la nonna che nel tentativo di difenderla è stata raggiunta da diversi morsi del pitbull ed è stata portata in elisoccorso all’ospedale di Pistoia. Le indagini delle forze dell’ordine competenti, sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale, tenderanno a capire i motivi dell’aggressione e la dinamica esatta con la quale il pitbull ha aggredito nipote e nonna ad Agliana. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace