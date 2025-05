ANAS: Via libera a 2,25 miliardi per la SS106 tra Catanzaro e Crotone

ANAS ha assegnato in via definitiva cinque lotti per la progettazione e realizzazione di un nuovo tratto della Statale 106 tra Catanzaro e Crotone, per un investimento di circa 2,25 miliardi di euro. Questi 44 km di strada a doppia carreggiata, che si aggiungono a un lotto già assegnato lo scorso anno, portano l’investimento totale a 2,6 miliardi di euro.

L’Amministratore Delegato di ANAS, Claudio Gemme, ha sottolineato l’importanza di quest’opera per l’ammodernamento di un’arteria vitale del Mezzogiorno. Le imprese aggiudicatarie dovranno ora redigere i progetti esecutivi per avviare simultaneamente i lavori. L’intervento, gestito dal commissario governativo ingegner Francesco Caporaso, mira a migliorare i collegamenti e favorire lo sviluppo turistico della dorsale ionica calabrese.

