Benevento: Arrestato per stalking e possesso illegale di arma da fuoco

Il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Telese Terme (BN) ha tratto in arresto un uomo per atti persecutori (c.d. Stalking) e possesso illegale di arma da fuoco.

L’attività investigativa era scaturita a seguito delle dichiarazioni di una giovane del posto che aveva denunciato di essere vittima di atti persecutori posti in essere da un componente del proprio nucleo familiare.

La ragazza aveva raccontato diversi episodi riconducibili allo stalking, tra i quali emergevano in particolare alcune minacce mediante l’uso di arma da fuoco che l’uomo avrebbe rivolto anche nei confronti di terze persone frequentate dalla vittima.

A quel punto gli operatori del Commissariato, di concerto con la competente Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, provvedevano immediatamente ad effettuare ogni utile accertamento, procedendo anche con una perquisizione nei confronti del soggetto denunciato.

L’uomo è stato trovato in possesso di una pistola, caricata con diversi colpi, illegalmente detenuta e potenzialmente utilizzabile per porre in essere quelle condotte illecite denunciate.

L’arma è stata sottoposta a sequestro e l’uomo tratto in arresto e tradotto presso la locale Casa Circondariale di Benevento.

Grazie alla tempestiva attività si è dunque riusciti a prevenire eventuali gravi conseguenze a danno della vittima di condotte che si inseriscono nell’alveo dei reati previsti dalla normativa del c.d. “Codice Rosso”.

Comunicato Stampa – Fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Benevento/articolo/11326839593a2005d670314686

(foto di repertorio)