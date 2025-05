Camera di Commercio Italo Maltese e la Virtu Ferries aprono le porte alle imprese italiane a Malta

Virtu Ferries e la Camera di Commercio Italo Maltese un’alleanza strategica per il supporto alle imprese italiane offrendo un’opportunità unica per promuovere i propri prodotti e servizi a Malta. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Maltese e il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Malta.

L’azienda mette a disposizione gratuitamente spazi espositivi all’interno del Virtu Ferries Business Centre, situato nel terminal passeggeri di Malta. Un’iniziativa che intende rafforzare ulteriormente i legami commerciali tra Malta e la Sicilia, isole storicamente unite da rapporti economici e culturali.

Da oltre 35 anni, Virtu Ferries collega Malta e la Sicilia con un servizio di trasporto giornaliero e frequente, fungendo da ponte commerciale per l’importazione di merci non solo dall’Italia, ma anche dal Nord Europa. Convinta che ci sia ancora ampio margine per sviluppare questi scambi, la compagnia invita le aziende italiane a promuovere i propri prodotti e servizi al pubblico maltese attraverso questa nuova iniziativa.

Virtu Ferries è già nota per il suo impegno nel promuovere le relazioni economiche e culturali tra Italia e Malta. A maggio 2024, la compagnia ha organizzato un Open Day per celebrare questo legame, con la partecipazione dell’Ambasciatore italiano a Malta, Fabrizio Romano, della Camera di Commercio Italo Maltese e di numerose aziende siciliane.

comunicato stampa