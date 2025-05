Elon Musk: Starship punta a Marte nel 2026, 50% di probabilità per il primo volo

Elon Musk ha annunciato la sua previsione per il primo viaggio senza equipaggio della Starship verso Marte: la fine del 2026.

Il miliardario sudafricano, proprietario di SpaceX, ha stimato una probabilità del 50% di rispettare questa scadenza, che coincide con una finestra di allineamento planetario che offre il viaggio più breve tra la Terra e Marte.

L’annuncio arriva a pochi giorni dall’ultimo test in volo della Starship, conclusosi con un’esplosione, e un giorno dopo l’annuncio delle sue dimissioni dal governo Trump.

In un video pubblicato online, Musk ha definito la base di lancio in Texas la porta d’accesso per Marte, sottolineando l’obiettivo di portare l’umanità, la civiltà e la vita come le conosciamo su un altro pianeta.

Il successo della missione dipenderà dal superamento di impegnative sfide tecniche, in particolare una manovra di rifornimento in orbita terrestre. Il primo volo su Marte trasporterà un equipaggio simulato di robot umanoidi Optimus di Tesla, con equipaggi umani previsti per i successivi atterraggi.

Al. Co.

(foto di repertorio)