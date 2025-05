Il MEF, in qualità di Amministrazione competente per il monitoraggio relativo al Golden Power per l’Ops su BPM, ha inviato ieri a UniCredit Banca la lettera con le conclusioni della prima fase relativa ai chiarimenti richiesti dallo stesso istituto bancario in sede di audizione relativa allo stesso monitoraggio.

In particolare, il MEF, oltre a soffermarsi sull’ambito delle singole prescrizioni contenute del DPCM approvato lo scorso 18 Aprile, confermandone la piena legittimità e la possibilità di realizzazione concreta, ha comunque ricordato, la possibilità da parte dell’Istituto bancario di comunicare e comprovare le circostanze che non consentono, nel caso concreto, l’adempimento delle singole prescrizioni, da leggere alla luce dei principi di leale collaborazione e buona fede.

fonte: https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2025/Golden-Power-Mef-invia-lettera-su-chiarimenti-richiesti/