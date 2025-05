La Francia estende il divieto di fumo a tutti i luoghi pubblici frequentati da bambini

La Francia introdurrà dal 1° luglio un divieto di fumo in tutti i luoghi all’aperto frequentati dai bambini. Lo ha annunciato la Ministra della Salute e della Famiglia, Catherine Vautrin, sottolineando che “il tabacco deve scomparire dove ci sono bambini” e che “la libertà di fumare deve finire dove inizia la libertà dei bambini di respirare aria fresca” (fonte BBC).

Il divieto riguarderà spiagge, parchi, giardini pubblici, aree esterne alle scuole, fermate degli autobus e impianti sportivi.

Le trasgressioni saranno sanzionate con una multa di 135 euro, con l’applicazione affidata alla polizia, pur puntando sull’autoregolamentazione. Le sigarette elettroniche sono esentate, ma la Ministra sta valutando limiti alla nicotina.

Questa misura si inserisce in un contesto di calo del fumo quotidiano in Francia (23,1%, il dato più basso di sempre) e risponde a una forte domanda pubblica: quasi l’80% dei francesi è favorevole a tali divieti in luoghi pubblici.

In Francia è già proibito fumare in locali chiusi dal 2008, e più di 1.500 comuni avevano già adottato volontariamente restrizioni riguardanti i luoghi pubblici all’aperto.

Al. Co.

(foto di repertorio)