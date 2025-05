Panetta, dazi: a rischio 1% PIL mondiale, serve un’azione decisiva per salari e demografia in Italia

Il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, lancia un allarme sulla “crisi profonda degli equilibri mondiali”, attribuendo alle politiche protezionistiche, in particolare quelle dell’amministrazione Trump, il ruolo di “principale fattore scatenante”. Questo contesto di instabilità, alimentato da “annunci e smentite” sui dazi, mette a rischio fino all’1% del PIL mondiale nei prossimi due anni.

Panetta ha poi evidenziato le criticità interne all’Italia, sottolineando come i salari siano cresciuti meno che in altri Paesi UE e siano ancora sotto i livelli del 2000, rendendo necessaria “un’azione pubblica incisiva”. L’invecchiamento demografico, che pesa sul PIL, richiede soluzioni concrete: il Governatore ha suggerito che l’immigrazione può fornire un “apporto” significativo, così come il “rientro degli italiani dall’estero”, entrambi elementi cruciali per sostenere la crescita economica del Paese.