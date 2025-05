Serie C, gara 3 finale play off: Dierre e Alfa Catania si giocano tutto in 40 minuti

Palla a 2 alle 18:30 nella Palestra Da Vinci di Catania

Sabato sera in quel di Catania si deciderà chi tra Alfa Catania e Dierre sarà la squadra che avrà vinto il Girone H di Serie C e quindi potrà accedere agli spareggi con le vincitrici degli altri giorni per decidere la società che l’anno prossimo giocherà in Serie B Interregionale. Solo tre al momento sono le squadre che potranno accedervi dopo aver giocato il concentramento in Puglia. La Dierre Reggio Calabria per arrivarvi dovrà prima compiere l’ennesima impresa e vincere gara 3 delle finale play off contro il Catania. La partita potrà essere seguita per coloro che non saranno con il team biancoazzurro a Catania, in diretta su internet sulle pagine social della squadra etnea.

Il risultato del match non è assolutamente scontato, i ragazzi del presidente Filianoti sia in campionato che in gara uno dei play off hanno sempre giocato sino alla fine alla pari con la squadra che ricordiamo è arrivata prima nella regular season. Il Catania ha dei giocatori nel quintetto di esperienza e talento capaci di poter fare la differenza in Serie C, la Dierre al netto di alcuni elementi più esperti e cestisticamente più pericolosi ha un rooster lungo e più duttile. Il fattore campo sicuramente avvantaggia l’Alfa Catania ma la “gamba” avvantaggia i reggini oltre che, la pressione della vittoria potrebbe fare brutti scherzi agli uomini coach Zečević.

Questa gara 3 invece per tutti gli uomini guidati da Cotroneo sarà un banco di prova dove alternare tattica, tecnica e attitudine fisica entrambe necessarie a Barrile e compagni per poter mettere sotto i quotati avversari. Una partita che tatticamente deve essere “preparata” al meglio.

Fabrizio Pace