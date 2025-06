Alfa Catania batte la Dierre 77 a 62 e vince il girone H della Serie C

(18-23,21-16,19-13,19-10)

Alfa Catania: Ruffino, Gatta 9, Drigo 7, Torrisi, Bonanno, D’Aquino, Budrys 20, Patanè 5, Pappalardo 3, Janusevic, Barbakadze, Abramo 11, Smorto 22. All. Željko Zečević, Ass. Famà

Dierre: Railans 17, Trinca 14, Vukovavljievic, La Mastra, Cernic 13, Alescio, Idone 2, Fazzari 2, Angius 12, Laganà, Ripepi, Barrile 4. All. Cotroneo

Arbitri: Carmelo Fiannaca (Sr) e Carlo D’Amore (Me)

Non ce l’ha fatta la Dierre ha battere l’Alfa Catania in quelle che era l’ultima partita deelle finali play off di Serie C. E’ stata anche questa una bella partita giocata punto a punto anche se il finale sarà poi di 77 a 62. Le due squadre si conoscono bene si sono già incontrate 4 volte.

I reggini partono fortissimo e metto sotto i padroni di casa con un primo quarto perfetto concluso 23 a 18. Gli uomini di coach Cotroneo sono molto concentrati e lasciano pochissimi spazi agli avversari. Il Secondo quarto qualcosa cambia, il Catania prende le misure e recupera lo svantaggio chiudendo i secondi 10 minuti in perfetto equilibrio 39-39.

E’ il terzo quarto a risultare fatale per i biancoblu, così come era avvenuto in gara 1. Budris e compagni imbrigliano l’attacco della Dierre e complici anche delle discutibili scelte arbitrali staccano i reggini di 8 punti, respingendo i tentativi di riavvicinamento del quintetto del presidente Filianoti. I catanesi impongono alla gara il loro ritmo di gioco.

L’ultimo parziale di gioco è il leitmotiv del precedente con la dierre che cerca di riagganciare gli avversari e l’Alfa Catania che respinge colpo su colpo. A 3:08 dalla sirena i padrini di casa sono a + 10. La Dierre tenta un ultimo assalto ma il fattore casa ha il suo “peso specifico” e l’Alfa Catania vince la gara. Tra quest’utimi buona la prova di Smorto e Abramo che hanno dato un apporto significativo per la vittoria finale.

Arbitraggio non all’altezza di una finale play off per la Serie B a tratti commessi dalle due maglie grigie errori davvero imbarazzanti.

Gli etnei con merito accedono quindi alla fase successiva in cui saranno raggruppati con altre 4 squadre vincenti in altri gironi FIP per accedere alla Serie B Interregionale, solo 2 potranno farlo. Alla Dierre il merito di aver condotto un campionato da protagonista, di aver migliorato il posizionamento rispetto all’anno precedente e di aver “assaporato” insieme ai suoi tifosi, presenti anche a Catania, il brivido della promozione.

Fabrizio Pace