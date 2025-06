Debacle Inter in finale, 5 a 0 per il PSG che è Campione d’Europa

L’Inter incappa in una delle sue peggiori prestazioni annuali al cospetto di una squadra molto quotata, ben organizzata e che gioca un buon calcio. Il tutto si trasforma in un disfatta pensantissima per i colori NeroAzurri, un 5 a 0 che non lascia alibi e che non fa sconti a nessuno degli undici di inzaghi scesi in campo a Monaco.

Certo l’uno due iniziale dei francesi ha sicuramente incanalato la partita a favore degli uomini di Luis Enrique ma è mancata una reazione decisa e lucida della squadra milanese.

Inutili sono i voti o le pagelle tra gli interisti quando si perde così in una finale si è giocato tutti male, l’atteggiamento in campo non è sembrato quello che dovrebbe aleggiare per un match di così alto spessore ed importanza calcistica ed economica. Se proprio si vogliono “dare i numeri” i 23 tiri in porta del PSG contro gli 8 dell’Inter (due soli dei quali nello specchio della porta) lasciano intendere che sarebbe anche potuta andare peggio.

IL PSG è risultato più forte ed ha vinto la Champions League con pieno merito all’Allianz Arena di Monaco. L’Inter se vuole tornare a vincere è chiamata necessariamente a ritocchi costosi tra gli unidici.

Bart Zag