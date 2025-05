Dopo un controllo aggrediscono i poliziotti: la Polizia di Stato di Firenze arresta 5 cittadini marocchini

La sera del 29 Maggio, le Volanti di via Zara hanno arrestato cinque cittadini marocchini – rispettivamente di 18, 27, 41, 36 e 31 anni – per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in concorso; il 31 enne è stato, altresì, denunciato in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore della provincia di Firenze al fine di contrastare il fenomeno dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, gli Agenti hanno notato, all’interno del giardino comunale di via Mariti, il 31enne insieme ad un gruppo di suoi connazionali.

L’uomo, alla vista dei poliziotti, si è dato precipitosamente alla fuga, disfacendosi durante l’inseguimento di un involucro di sostanza stupefacente risultata poi essere hashish per un peso complessivo di circa 320gr.

Inoltre, all’esito dei controlli, addosso al 31 enne, occultati nelle tasche, sono stati trovati vari frammenti di sostanza del tipo hashish per un peso totale di oltre 19gr e la somma in contanti di 400 euro in banconote di vario taglio.

Durante gli accertamenti eseguiti nei confronti del 31enne, un’aliquota di personale ha proceduto al controllo degli altri componenti del gruppo.

Questi ultimi, alla vista del loro amico fermato sono andati in escandescenza, inveendo verbalmente e fisicamente contro gli agenti che avevano in custodia il 31enne, con l’intento verosimilmente di consentire nuovamente la fuga al loro amico che nel frattempo scalciava e si agitava contro i poliziotti che lo tenevano.

Non riuscendo nel loro intento, 4 cittadini marocchini hanno iniziato ad assumere condotte violente anche nei confronti degli altri operatori di polizia presenti, aggredendoli con spintoni, pugni e calci.

Con non poca difficoltà, e grazie anche all’ausilio di ulteriori operatori della Polizia di Stato intervenuti sul posto, i soggetti sono stati fermati.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, compariranno questa mattina per il rito direttissimo.

Due dei poliziotti coinvolti, all’esito delle cure mediche, hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili in giorni 5 mentre uno in giorni 7.

Si precisa che l’effettiva responsabilità delle persone indagate e la fondatezza delle ipotesi d’accusa a loro carico, dovranno essere sempre valutate nel corso del successivo processo e che al momento le stesse sono assistite da una presunzione di innocenza.