Ancora un “No.S.S – non siete soli”. Grande partecipazione a Calanna

Il personale della Polizia di Stato che sta portando avanti ormai da oltre un anno il progetto “No.S.S – non siete soli” sta continuando incessantemente gli incotri sul terriorio reggino. Questa volta l’ispettore La Russa e la sua squadra sono stati di “scena” in quel di Calanna, un incontro con la cittadinanza locale organizzato in collaborazione con il Comune di Laganadi e la Commissione Pari Opportunità Calanna. All’interno della sede comunale de piccolo comune della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e con la preziosa partecipazione in fase organizzativa del Consigliere Comunale di Calanna Morena, gli esperti della Questura si sono spesi per fornire ai residenti preziose informazioni sulla sicurezza e contro le truffe. Un incontro dedicato soprattutto alle categorie più fragili, quali per sempio gli anziani che vengono presi spesso di mira da criminali senza scrupoli che facendo leva sulla loro buona fede spesso tentano furti e truffe. Qui di seguito riportiamo, ancora una volta, quelli che sono i consigli delle forze dell’oridine per cadere nelle rete dei truffatori: Diffidare delle apparenze: Attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti; Non basta fidarsi di chi mostra tesserini; Limitare la confidenza al telefono; Limitare la confidenza su internet; Non farsi distrarre.

Grazie al progetto “No.S.S – non siete soli” ed alla conseguente la sensibilizzazione sull’argomento e agli innumerevoli incontri che la Squadra Volante, volontariamente e in orario non lavorativo svolge, sia il numero dei tentativi che quello delle truffe portate a termine sul terriotorio di Reggio Calabria è particolarmente basso rispetto a quanto avviente in altre località italiane.