Cremonese promossa in Serie A

La Serie A ha la sua terza promossa: è la Cremonese di Giovanni Stroppa! In una finale playoff al cardiopalma, i grigiorossi hanno sbancato il “Picco”, superando lo Spezia per 3-2 in trasferta, dopo lo 0-0 dell’andata. Un successo che li proietta nel massimo campionato, affiancandosi a Sassuolo e Pisa.

La tensione era palpabile, con la Cremonese obbligata a vincere per centrare il sogno. E il protagonista della serata è stato senza dubbio Manuel De Luca: al 25′ il suo gol sblocca il risultato, portando avanti i suoi. Pochi istanti dopo, lo stesso attaccante sfiora la doppietta, con la traversa che gli nega la gioia.

Nella ripresa, la Cremonese non molla la presa. Al 63′, Collocolo raddoppia, blindando ulteriormente il vantaggio. Ma la festa non è ancora completa, perché al 79′ è ancora De Luca a timbrare il cartellino, siglando la sua doppietta personale e portando il risultato su un clamoroso 0-3.

Sembra finita, ma lo Spezia non ci sta a mollare e prova una reazione d’orgoglio disperata. Negli ultimi minuti di gioco, Pio Esposito (84′) e Vignali (85′) accorciano le distanze, riaccendendo le speranze dei padroni di casa e rendendo il finale incandescente. La partita si infiamma ulteriormente con le espulsioni di un giocatore dello Spezia al 95′ e di Nasti al 99′. Ma, nonostante le tensioni finali, il risultato non cambia più.

Il triplice fischio libera l’esultanza della Cremonese: un’impresa epica che corona una stagione di sacrifici e determinazione, riportando i grigiorossi nell’olimpo del calcio italiano.

Bart Zag