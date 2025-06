Ferrara. Tratta in salva una giovane donna da intenti suicidi

La Polizia di Stato di Ferrara nel pomeriggio di ieri ha concorso nel trarre in salvo una giovane donna la quale aveva palesato intenti suicidi dichiarando ad un famigliare che si sarebbe gettata nel fiume Po. Personale dell’UPGSP interveniva prontamente con una pattuglia portandosi nei pressi del fiume e pattugliando gli argini alla ricerca della persona.

Dopo alcuni passaggi gli agenti, su segnalazione di un’automobilista, si recavano sul ponte carrabile accertando l’effettiva presenza della giovane segnalata in compagnia di altri passanti. La giovane, in evidente stato alterato, collaborava con gli operatori i quali dopo averla messa in sicurezza, richiedevano l’intervento di personale sanitario.

