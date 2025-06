Russia. Deragliamento a Bryansk: 7 morti e decine di feriti dopo esplosione di un ponte

Un’esplosione, secondo il governatore della regione di Bryansk citato dall’agenzia russa Interfax, ha provocato il crollo di un ponte, causando il deragliamento di un treno e un bilancio drammatico: è salito a sette il numero dei morti e circa 70 i feriti nella regione russa al confine con l’Ucraina.

L’incidente ha coinvolto un treno in viaggio tra Mosca e Klimovo, nell’ovest del Paese. Le autorità locali di Bryansk hanno subito avviato indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto in un’area già sensibile a causa del conflitto in corso, mentre i soccorritori continuano a operare sul luogo del disastro.

