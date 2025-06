Truffatore italiano condannato in molti Paesi stranieri e detenuto in Svizzera è stato consegnato alla Polizia di Stato di Como e arrestato

La Polizia di Stato di Como, lo scorso 26 maggio, ha arrestato un cittadino italiano di 48 anni consegnato dalla Polizia Cantonale Svizzera in ordine alla Convenzione di Strasburgo, l’uomo si trovava in detenzione presso quella confederazione per reati che vanno dalla truffa in concorso, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi dal 2010 al 2018 in Italia, Svizzera, Singapore ed altre località estere.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Venezia, al fine di dare esecuzione al trasferimento del detenuto in Italia per dare seguito alla sentenza straniera emessa dalla Corte di Appello e di revisione penale del Canton Ticino.

Al termine degli adempimenti di rito, personale in servizio presso l’Ufficio Binazionale del Settore Polizia di Frontiera di Como Ponte Chiasso, lo associava presso la Casa Circondariale di Como.