Roland Garros, Sinner ai quarti

La marcia di Jannik Sinner sul rosso del Roland Garros prosegue inarrestabile, con la determinazione di un rullo compressore. L’altoatesino ha staccato il pass per i quarti di finale grazie alla quarta vittoria consecutiva in tre set, travolgendo il russo Andrey Rublev, numero 15 del ranking ATP, con un perentorio 6-1, 6-3, 6-4 in appena 2 ore e 2 minuti di gioco. Una dimostrazione di forza che conferma il suo status di favorito.

Ora, il numero 1 al mondo si prepara ad affrontare la vera rivelazione di questa edizione parigina: il kazako Alexander Bublik. Il 27enne, attuale numero 62 del ranking ATP, ha sorpreso tutti eliminando agli ottavi il quotato numero 5, Jack Draper, con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-2, 6-4, dopo aver già estromesso al secondo turno la nona testa di serie Alex de Minaur.

Un avversario imprevedibile e in piena fiducia durante queste partite a Parigi, che metterà alla prova la solidità di Sinner in quello che si preannuncia uno dei match più attesi del Roland Garros. (foto di repertorio)

Bart Zag