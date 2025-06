Tamponato in autostrada viene trovato in possesso di denaro falso. Arrestato dalla Polizia

Nei giorni scorsi gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Roma Nord procedevano ai rilievi di un incidente stradale al km 511 dell’Autostrada A1 in direzione Nord. L’incidente, senza feriti, vedeva coinvolte due autovetture che si erano tamponate.

Durante la fase dei rilievi, i poliziotti notavano delle irregolarità strutturali su uno dei due veicoli; in particolare in alcuni punti i rivestimenti interni degli sportelli del veicolo tamponato risultavano staccati, anomalia che non era conseguenza riconducibile all’urto, inoltre, l’autista si mostrava nervoso ed impaziente di riprendere la marcia.

Tale comportamento e gli accertamenti sul conducente del veicolo tamponato, che risultava avere pregiudizi di polizia, insospettivano gli Agenti della Polizia di Stato i quali procedevano alla perquisizione personale e della autovettura.

L’intuizione risultava essere positiva, infatti indosso all’uomo, ben occultati negli slip, venivano rinvenute 100 banconote da 50 €, per un totale di 5000 euro, agli accertamenti risultate false.

L’uomo veniva arrestato per detenzione di denaro falso ed associato presso la Casa Circondariale di Rieti, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente, mentre il denaro veniva sequestrato.

Nell’ambito del procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, l’eventuale responsabilità penale verrà accertata dal Giudice.

Si rappresenta che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, la persona arrestata è da presumersi innocente fino a sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Rieti/articolo/822683d729720b02773645255