2 Giugno, Giuli: “Grande successo per La Fenice con Inno Nazionale su RAI1”

“Ieri sera 3 milioni e 649 mila telespettatori, per uno share del 21,68%, hanno seguito su RAI1 da Venezia ‘Il canto degli italiani’, il nostro Inno nazionale, eseguito eccezionalmente dall’Orchestra e dal Coro del Gran Teatro La Fenice e promosso dal Ministero della cultura. È stato il tributo del mondo dell’Opera per la Festa della Repubblica. Un grazie sentito al Sovrintendente del Teatro Nicola Colabianchi e una speciale menzione al tenore Vittorio Grigolo e al direttore d’orchestra Daniele Callegari per l’alta sensibilità istituzionale manifestata con la partecipazione amichevole.”

Così il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, commenta il notevole successo di pubblico riscontrato ieri dalla messa in onda in occasione della Festa della Repubblica, subito dopo il TG1 delle 20, dell’inno nazionale eseguito dall’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice di Venezia e registrato nella scenografica cornice di Palazzo Ducale.

