Catanzaro Capitale dell’equitazione: grande successo per il Campionato Regionale Salto Ostacoli 2025

Oltre 160 cavalli per un grande pubblico: il Centro Ippico “Valle dei Mulini – Scuderia Cricelli” si conferma eccellenza calabrese. Occhi ora sulla Tappa MASAF dal 13 al 15 giugno

Si è concluso con grande successo il Campionato Regionale Salto Ostacoli 2025 Calabria, che dal 30 maggio al 1° giugno ha animato il Centro Ippico “Valle dei Mulini – Scuderia Cricelli” di Catanzaro. L’evento, tra i più attesi del calendario equestre calabrese, ha visto una partecipazione straordinaria di atleti, famiglie e appassionati, trasformando il cuore verde della città in un vero e proprio polo di sport, arte e convivialità.

Nel corso delle tre giornate, ben 160 cavalli provenienti da tutte le province della Calabria si sono sfidati in 14 diverse categorie, regalando al pubblico emozioni e competizioni di altissimo livello. Il campo gara, curato nei minimi dettagli, ha fatto da cornice a un evento che ha saputo unire la tecnica e la passione dell’equitazione con il calore e l’energia della partecipazione popolare.

A salire sul podio del Campionato Assoluto sono stati:

Simona Toti , in sella a Elmo II RZ , della scuderia Jump in World Calabria , che ha conquistato il primo posto con una performance impeccabile; Alfredo Argento , su Ingegnere delle Paludi , della Silver City Asd Calabria , che ha ottenuto un meritatissimo secondo posto; Giuseppe Perciaccante , in sella a Steffy , della scuderia Asd Starace Centro Equitazione Calabria , terzo classificato dopo una prova di grande intensit à.

Grande successo anche per la serata di venerdì 30 maggio, che ha saputo incantare il pubblico con un mix suggestivo di arte e musica. Il talento di Ladrodinchiostro, che ha realizzato un’opera dal vivo ispirata alle emozioni della manifestazione, ha incontrato l’eleganza sonora di Cesare Aiello e Giuseppe Mancuso, in una performance immersa nella natura e avvolta da un’atmosfera unica. I punti ristoro, attivi per tutta la durata dell’evento, hanno offerto esperienze gastronomiche di qualità, tra cui spiccavano le prelibatezze artigianali della cioccolateria 50 28 31, che ha letteralmente conquistato grandi e piccoli.

Il Centro Ippico Valle dei Mulini si conferma così un punto di riferimento per l’equitazione calabrese e nazionale, pronto ad accogliere un altro importante appuntamento: la Tappa MASAF 2025, in programma il 13, 14 e 15 giugno. Si tratta di una prestigiosa manifestazione nazionale promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE). Le Tappe MASAF fanno parte di circuiti dedicati al miglioramento genetico e sportivo del cavallo italiano, con prove tecniche riservate ai giovani cavalli e obiettivi di valorizzazione dell’allevamento equino nazionale.

L’appuntamento di Catanzaro si preannuncia già molto partecipato, con iscritti provenienti da Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Toscana, pronti a darsi battaglia in un contesto di alto profilo tecnico e organizzativo.

Un segnale forte e positivo per la Calabria e per lo sport equestre, che continua a crescere in qualità, visibilità e passione, grazie a eventi capaci di coinvolgere atleti, famiglie e territorio in un’esperienza davvero unica.

I PREMI CONQUISTATI DALLE DIVERSE SCUDERIE:

JUMP IN WORLD

Campionato assoluto: Simona Toti 1^class

Campionato Criterium 115: Aurora Tirimbò 1^ class

Trofeo 60 pony: Sofia Santisi 2^ class

Trofeo 80 pony: Mariachiara Bagalà 2^ class

SILVER CITY ASD

Campionato Assoluto: Alfredo Argento 2^class

ASD STARACE CENTRO EQUITAZIONE

Campionato Assoluto: Giuseppe Perciaccante 3^ class

ASD ONLY JUMPING

Campionato 1Grado: Maurizio Vescio 1^ class

Campionato Criterium 115: Maria Luigia Aloi 3^ class

Campionato Brevetti Emergenti: 1^ class

Trofeo 60 pony: Nicolò Ionà 1^ class

SCUDERIA CRICELLI

Campionato 1Grado: Ludovica Fera 2^ class

Trofeo 80 Cavalli: Jasmine Cammarata 1^ class

Trofeo 80 Cavalli: Aurora Mingrone 2^ class

Trofeo 60 Cavalli: Giulia Corapi 2^ class

Trofeo 60 Cavalli: Giulia Rosalia Pucci

CIDA ASD

Campionato 1Grado: Stefania Francesca Azzinnari 3^ class

Campionato Brevetti Emergenti: Almira Parise 3^ class

Campionato Criterium Brevetti: Sara Chiappetta 2^ class

Trofeo 80 pony: Giovanni Sinopoli 1^ class

SCUDERIA PUFFO

Campionato Criterium 115: Claudio Amodio 2^class – migliore Ambassador

C.I. DELLA GHINEA

Campionato brevetti emergenti: Francesco Carlo Cristiano 2^ class

C.I. HAPPY HORSE ASD

Campionato criterium brevetti esordienti: Francesca Valeo 1^ class – Migliore Children

C.E. RENDESE

Campionato criterium Brevetti esordienti: Francesca Belmonte 2^ class

Trofeo 40 Cavalli: Martina Porco 1^ class

Trofeo 40 pony: Giada Carbone 1^ class

Trofeo 40 pony: Marika Spadafora 2^ class

ASD CORIGLIANO EQUITAZIONE

Campionato Criterium Brevetti Esordienti: Paolo Pasquale Scorza 2^ class

C.E. IPPOCAMPO

Campionato Criterium Brevetti: Luna Di Iacovo 1^ class

LA VITTORIA ASD

Campionato Criterium Brevetti: Vincenzo Villelli 3^ class – Migliore Junior

Trofeo 60 Cavalli: Sofia Varano 3^ class

SCUDERIA DEL SOLE

Trofeo 80 Cavalli: Rosario Guarnieri 3^ class

Trofeo 40 Cavalli: Andrea Durante 3^ class

Trofeo 40 pony: Andrea Tenuta 3^classificata

ASD RIVIERA DEI GELSOMINI

Trofeo 80 pony: Giulia Calabrese 3^ classificata

Trofeo 60 Cavalli: Deva Portaro 1^ classificata

CIDI

Trofeo 40 Cavalli: Kimberly Maria Ripoli 2^ class

comunicato stampa