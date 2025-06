Corea del Sud: Lee Jae-myung verso la presidenza, Exit Poll lo danno per vincitore

Seul, Corea del Sud – Il candidato progressista Lee Jae-myung del Partito Democratico si profila come il vincitore delle elezioni presidenziali anticipate in Corea del Sud. Gli exit poll, diffusi in contemporanea dai principali network televisivi di Seul al momento della chiusura dei seggi, lo indicano in netto vantaggio, alimentando l’attesa per i risultati ufficiali che verranno diramati nelle prossime ore.

Secondo i primi e significativi rilevamenti, che hanno coinvolto un campione rappresentativo di elettori all’uscita dai seggi, il 51,7% degli intervistati ha dichiarato di aver espresso la propria preferenza per Lee Jae-myung. Questa percentuale lo pone in una posizione dominante, con un margine considerevole rispetto al suo principale sfidante.

Il candidato conservatore Kim Moon-soo, espressione del Partito del Potere Popolare, l’attuale forza di governo, si attesta invece su valori significativamente inferiori. Gli exit poll lo collocano a circa 12 punti percentuali di distanza da Lee, un divario che, se confermato dai dati reali, renderebbe la sua rimonta estremamente difficile.

Un elemento di particolare rilievo di queste elezioni è l’elevatissima affluenza. Ben il 77,8% degli aventi diritto si è recato alle urne, un dato che non si registrava dal 1997. Questa partecipazione massiccia sottolinea l’importanza percepita di questa tornata elettorale e la volontà dei cittadini sudcoreani di influenzare la direzione politica del Paese in un momento di significative sfide interne ed internazionali.

L’eventuale vittoria di Lee Jae-myung segnerebbe un cambio di rotta per la Corea del Sud, riportando al potere le forze progressiste dopo un periodo di governo conservatore. Le sue promesse elettorali si sono concentrate su temi come la giustizia sociale, la ridistribuzione della ricchezza e la riforma delle grandi aziende (chaebol), oltre a una politica estera che potrebbe cercare un riavvicinamento con la Corea del Nord, pur mantenendo saldi i legami con gli alleati tradizionali. L’attenzione è ora tutta puntata sullo scrutinio, che confermerà o meno l’esito preannunciato dagli exit poll.