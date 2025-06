Europol coordina un’operazione contro i contenuti terroristici online rivolti ai minori

Durante la giornata di azione sono stati indirizzati oltre 2.000 link

Il 27 maggio, Europol ha coordinato una giornata di segnalazione (Referral Action Day, RAD) sullo sfruttamento e la radicalizzazione dei minori online. Durante la giornata sono stati segnalati oltre 2.000 link che rimandavano a propaganda jihadista, estremista violento di destra e terroristica rivolta ai minori. La giornata di segnalazione si è svolta solo poche settimane dopo l’istituzione da parte di Europol di una nuova task force operativa per contrastare la crescente tendenza al reclutamento di giovani criminali in attività criminali gravi e organizzate. Dati recenti forniti a Europol rivelano che i minori sono ora coinvolti in oltre il 70% dei mercati criminali . Proteggere i minori dal reclutamento e dallo sfruttamento da parte delle reti criminali è una delle principali priorità di Europol.

Catherine De Bolle – Direttore esecutivo dell’Europol I gruppi terroristici prendono sempre più di mira i giovani, sfruttando le loro vulnerabilità ma anche la loro capacità di gestire le risorse online per promuovere programmi violenti ed estremisti. Una solida collaborazione tra autorità pubbliche e partner del settore privato è essenziale per prevenire la radicalizzazione dei minori, che li spinge a arrecare danno a se stessi e alla società.

Nuova ondata di propaganda che utilizza tattiche di manipolazione più ampie

Le organizzazioni terroristiche e i loro sostenitori online hanno sviluppato nuove tattiche per reclutare e ottenere follower, personalizzando il loro messaggio e investendo in nuove tecnologie e piattaforme per manipolare e raggiungere i minori.

La propaganda individuata durante l’azione operativa includeva contenuti che combinavano immagini e video di bambini con messaggi estremisti, nonché materiali che offrivano indicazioni ai genitori radicalizzati su come crescere futuri jihadisti. Una delle osservazioni chiave che ha portato a questa azione coordinata è l’uso dell’intelligenza artificiale, in particolare nella creazione di immagini, testi e video pensati per entrare in sintonia con il pubblico più giovane.

I propagandisti investono in contenuti, brevi video, meme e altri formati visivi, attentamente stilizzati per attrarre minori e famiglie potenzialmente vulnerabili alla manipolazione estremista, nonché in contenuti che incorporano elementi di gioco con materiale audio e video terroristico. Un altro tipo di contenuto mirato è la glorificazione dei minori coinvolti in attacchi terroristici.

In questo senso, la propaganda terroristica prende di mira prevalentemente i minori di sesso maschile, manipolandoli per indurli a unirsi a gruppi estremisti attraverso la promozione di narrazioni eroiche che li ritraggono come “guerrieri” e “speranza” della società.

Le minorenni sono menzionate meno frequentemente, con il loro ruolo in gran parte limitato a crescere e indottrinare futuri “combattenti” per la causa. Un’altra tecnica di manipolazione preoccupante degli ultimi anni è il crescente ricorso a narrazioni di vittimismo, in particolare immagini di bambini feriti o uccisi in zone di conflitto.

Questa manipolazione ha un duplice scopo: promuove l’identificazione emotiva con le vittime e, allo stesso tempo, incita il desiderio di ritorsione e ulteriore violenza.

Nel 2024, le autorità di contrasto degli Stati membri dell’UE hanno contribuito a un gran numero di casi di terrorismo che hanno coinvolto minori. Il Centro europeo antiterrorismo di Europol continua a supportare gli Stati membri nella prevenzione e nell’indagine sulla diffusione di contenuti terroristici online, per garantire un cyberspazio più sicuro per i cittadini europei.

comunicato stampa – fonte: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-coordinates-operation-against-terrorist-content-online-targeting-minors?mtm_campaign=press-releases-just-published-20250603&utm_term=press-releases-just-published&mtm_source=newsletter&mtm_medium=email&mtm_content=title&mtm_group=news