Miss Italia Calabria 2025: al via la nuova edizione del concorso che celebra la bellezza e l’identità calabrese

Riparte il sogno di Miss Italia Calabria. Dopo i casting dei mesi scorsi con tappe preliminari nelle città calabresi: Cosenza, Lamezia, Reggio Calabria e Rende, la macchina organizzativa del concorso di bellezza più longevo d’Italia è pronta a entrare nel vivo. L’edizione 2025, firmata per l’11° anno dalla Carli Fashion Agency e guidata dagli esclusivisti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, verrà ufficialmente presentata venerdì 6 giugno alle ore 11, presso l’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza. La nuova stagione si preannuncia più spettacolare che mai, con un fitto calendario di tappe distribuite in location mozzafiato, capaci di valorizzare le eccellenze paesaggistiche e culturali del territorio.

Un evento molto atteso che non rappresenta solo una competizione, ma un vero e proprio viaggio tra talento, tradizione e fascino, giunto alla sua 86esima edizione. Le selezioni ufficiali di Miss Italia Calabria prenderanno il via l’11 giugno al Dehoor di Rende, per poi proseguire il 13 giugno con l’elezione di Miss Auto Tu a Cosenza. Il calendario sarà reso noto progressivamente. La conferenza stampa del 6 giugno vedrà la partecipazione di tutto il team: oltre agli esclusivisti regionali Linda Suriano, che è anche il direttore artistico del Concorso calabrese e Carmelo Ambrogio, saranno presenti i conduttori Andrea De Iacovo e Larissa Volpentesta, la coreografa Lia Molinario, il make-up artist delle dive Salvatore Garbato, e Franca Trozzo, direttrice dell’Accademia New Style di Cosenza, che ha realizzato i costumi di scena. A moderare l’incontro sarà la giornalista Denise Ubbriaco, ufficio stampa di Miss Italia Calabria.

Tante le novità di questa edizione, tra queste la presenza di una band che si esibirà live con brani rivisitati e una sigla tutta da scoprire. Lo show televisivo sarà il fil rouge dell’intera kermesse, che unirà moda, musica e intrattenimento in un format pensato per emozionare. «Siamo entusiasti di dare il via alla nostra undicesima edizione – dichiarano Linda Suriano e Carmelo Ambrogio –. Ringraziamo la patron Patrizia Mirigliani per la fiducia, lo staff nazionale, i nostri partner e tutti coloro che, con determinazione e dedizione, rendono possibile questo progetto.

Ringraziamo Francesco Pascuzzi, per l’ospitalità concessa presso l’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza, location scelta per il lancio ufficiale della nuova edizione, Carlomagno auto, che da anni ormai accompagnerà il team e le Miss per l’intero tour calabrese. Un grazie particolare va alle famiglie e alle ragazze che decideranno di mettersi in gioco. Invitiamo tutte le giovani calabresi che hanno voglia di mettersi in gioco e vivere un’esperienze di crescita a 360 gradi a iscriversi al sito: www.missitalia.it. Sarà un’estate straordinaria, ricca di sorprese». Durante la conferenza stampa saranno svelate la location della finalissima e altri dettagli esclusivi. Preparatevi a vivere una stagione di forti emozioni, scenari da favola e spettacoli che lasceranno il segno.ù