OCSE: Prospettive economiche globali in peggioramento, rallenta anche la crescita italiana

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha pubblicato il suo ultimo Economic Outlook, dipingendo un quadro non troppo ottimistico per l’economia globale.

Secondo il rapporto, le prospettive economiche mondiali stanno peggiorando a causa di una combinazione di fattori, tra cui elevate barriere commerciali, condizioni finanziarie più restrittive, calo della fiducia e accresciuta incertezza politica. Questi elementi, avverte l’OCSE, avranno un impatto negativo sulla crescita.

Nello specifico, l’organizzazione prevede un rallentamento della crescita globale dal 3,3% nel 2024 al 2,9% sia nel 2025 che nel 2026.

Per quanto riguarda l’Italia, l’OCSE ha rivisto al ribasso le stime di crescita. Il PIL italiano è atteso passare dallo 0,7% nel 2024 allo 0,6% nel 2025, per poi risalire allo 0,7% nel 2026. Queste nuove proiezioni rappresentano un peggioramento rispetto alle stime di marzo, che prevedevano una crescita dello 0,7% nel 2025 e dello 0,9% nel 2026.

Al. Co.

(foto di repertorio)