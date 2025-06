Dopo la finale Olimpica di Parigi 2024 con l’8+ femminile, la prima gara internazionale del nuovo quadriennio Olimpico si apre ottimamente per Giorgia Pelacchi grazie a un podio continentale conquistato sempre con l’equipaggio dell’otto con.

Sulle acque del bacino di Plovdiv in Bulgaria lo scorso primo giugno, l’ atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, con l’armo azzurro composto anche da Laura Meriano, Alice Codato, Kiri English-Hawke, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Stefania Gobbi ed Elisa Mondelli (tim. Emanuele Capponi), si aggiudica uno splendido bronzo in occasione dei Campionati Europei assoluti di Canottaggio.

Nella finale, l’otto femminile mette in pratica una strategia di gara coraggiosa e aggressiva sin dalla partenza. Le azzurre, poco dopo i 500, superano la Romania e si attestano in terza posizione, precedute da Gran Bretagna e Olanda. Le posizioni non cambiano più sino al traguardo ed arriva così il terzo bronzo continentale consecutivo per l’Italia in questa specialità.

La preparazione dell’atleta dei Vigili del Fuoco proseguirà in previsione dei Mondiali di Shanghai, punto di partenza per il 2026 quando inizierà la strada per le qualifiche per Los Angeles 2028.

Comunicato Stampa – Fonte: https://www.vigilfuoco.it/ufficio-le-attivita-sportive/notizie/plovdiv-bgr-giorgia-pelacchi-conquista-il-bronzo-ai-campionati-europei-assoluti-di-canottaggio