Ancora non si comprende bene cosa sia accaduto a 5 bambini che domenica pomeriggio sono finiti in ospedale dopo un bagno in una piscina di un impianto sito nella periferia di Roma. Da quanto sia riporta l’Ansa, i cinque bambini sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Tra loro, uno di nove anni, sarebbe ricoverato in terapia intensiva. Sulla strana vicenda e su ciò che ha causato il malore ai bimbi indaga la Polizia di Stato. (foto di repertorio)

