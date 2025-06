Roma. Giovane colta da un malore in tribunale viene salvata da due agenti

È accaduto tutto in un attimo, un’istante che, se non fosse stato per Francesco e Federico, le sarebbe costato la vita. È la storia di Valentina, una ragazza di 19 anni salvata da due agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato Palazzo di Giustizia.

La ragazza era in tribunale, a Piazzale Clodio, in compagnia del papà quando, in una frazione di secondo, si è accasciata a terra. Il suo colorito cianotico, il corpo irrigidito e le evidenti difficoltà respiratorie non lasciavano dubbi sul fatto che stesse avendo un attacco epilettico.

La richiesta disperata di aiuto del padre ha catturato l’attenzione di Francesco e Federico, che si sono precipitati nel punto esatto in cui era caduta.

Vedendola del tutto incosciente, hanno capito che non c’era un secondo da perdere. Così, con sangue freddo, dopo averla messa in posizione di sicurezza, hanno iniziato le manovre di primo soccorso necessarie affinché non rimanesse soffocata.

Mentre uno dei due portava avanti la manovra, l’altro ha lanciato l’allarme al medico di servizio a Palazzo di Giustizia e al 118, che si sono precipitati sul posto per completare l’intervento.

Valentina, trasportata d’urgenza in ospedale, è ora fuori pericolo grazie al lavoro di squadra di una staffetta di salvataggio speciale.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/1998683f1ff0676e5444920042