Smantellata la truffa della lotteria fasulla su richiesta delle autorità tedesche

Una frode di vasta portata e di lunga durata, che prevedeva false vincite alla lotteria, è stata smantellata su richiesta delle autorità tedesche, con il supporto di Eurojust ed Europol. Durante una giornata di azione in Austria, Repubblica Ceca, Grecia e Slovacchia, tre sospettati sono stati arrestati. La frode era in corso da almeno 10 anni, causando perdite finanziarie per almeno 8 milioni di euro

Il principale sospettato della frode gestiva una rete di call center. Gli operatori di questi call center contattavano cittadini tedeschi, informandoli di aver vinto una lotteria o partecipato a un concorso, ma che i loro ultimi pagamenti non erano ancora pervenuti.

Le vittime non erano a conoscenza della loro presunta partecipazione, ma alcune venivano convinte ad abbonarsi a riviste per riscuotere i presunti premi. In altri casi, alle vittime veniva chiesto di effettuare pagamenti per recedere dai loro contratti di lotteria. I sospettati si spacciavano anche per impiegati di banca e agenti di polizia per frodare le loro vittime.

Sulla base delle informazioni ricevute dagli operatori dei call center, sono state inviate fatture false, con conseguenti perdite stimate per un totale di 8 milioni di euro per le vittime. Le autorità sono a conoscenza di 30.000 casi di frode commessi dai sospettati.

Durante la giornata d’azione coordinata da Eurojust, sono stati perquisiti oltre 35 luoghi di detenzione di 39 sospettati. Tre sospettati sono stati arrestati in Grecia e Austria. Sono stati sequestrati e confiscati diversi telefoni cellulari e dispositivi di archiviazione dati. Per preparare le azioni in tutti i Paesi interessati, Eurojust ha garantito lo scambio di informazioni tra le autorità e ha inoltre fornito assistenza nell’esecuzione dei mandati d’arresto europei, degli ordini europei di indagine e dei certificati di sequestro e sequestro conservativo.

Europol ha supportato le indagini fornendo supporto analitico per identificare obiettivi chiave e connessioni criminali transfrontaliere. L’agenzia ha facilitato il coordinamento operativo e ha ospitato una serie di riunioni operative per consentire la condivisione di intelligence in tempo reale tra le autorità coinvolte. Il giorno dell’operazione, Europol ha inviato sul campo un ufficio mobile, fornendo supporto analitico e forense in loco per assistere le squadre nazionali nell’esecuzione dell’operazione.

Proseguono le indagini su oltre 170 individui sospettati di aver commesso frodi online in tutta Europa e riciclaggio di denaro.

