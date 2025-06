25 ANNI INGV: A Ragusa l’evento conclusivo delle celebrazioni per il quarto di secolo dell’Istituto

Due giorni di scienza e cultura nel suggestivo scenario del barocco siciliano racconteranno l’impegno dell’INGV nella ricerca e nella tutela del territorio

I prossimi 9 e 10 giugno, negli spazi del Mediterraneo Palace Hotel di Ragusa, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) terrà l’evento organizzato a conclusione delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario dalla sua istituzione.

Due giornate dedicate alla ricerca scientifica e alla tutela del territorio organizzate in un contesto geografico e geologico di straordinaria complessità, il territorio ibleo, cerniera tra Africa ed Europa, caratterizzato da una lunga storia geodinamica che lo rende teatro di fenomeni sismici, erosivi e idrogeologici unici nel Mediterraneo.

I seminari, organizzati dalla Sezione INGV di Palermo e dall’Osservatorio Etneo INGV di Catania, coinvolgeranno anche il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il Comune di Ragusa e l’Ufficio Scolastico Regionale, rappresentato dalla prof.ssa Daniela Mercante per l’Ambito territoriale Ragusa, che nell’ambito dell’accordo quadro stipulato tra INGV e USR per la Sicilia conferma il ruolo sinergico tra ricerca e formazione.

Il programma della due giorni affronterà alcuni dei temi più attuali e rilevanti per il territorio ibleo: rischio sismico e prevenzione, con la presentazione dell’Osservatorio Sismico Urbano (OSU); intrusione marina negli acquiferi costieri e impatti sulla serricoltura ragusana; inquinamento da plastiche ed erosione della costa; sistemi di allertamento della popolazione in caso di eventi estremi, con l’uso di tecnologie DSS e AI per il governo del territorio.

L’apertura dei lavori sarà affidata alla Presidente del Libero Consorzio Comunale, Maria Rita Annunziata Schembari, seguita dai saluti istituzionali del Sindaco Giuseppe Cassì, del Presidente dell’INGV Fabio Florindo, del Capo Dipartimento della Protezione Civile (DPC) Fabio Ciciliano, del Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri, del Presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) Stefano Laporta e del Dirigente Generale della Protezione Civile regionale Salvo Cocina.

A condurre i lavori sarà Massimo Chiappini, Direttore del Dipartimento Ambiente dell’INGV, che illustrerà le principali attività di ricerca dell’Istituto insieme a Stefano Branca, Direttore dell’Osservatorio Etneo, e Antonio Paonita, Direttore della Sezione INGV di Palermo.

“L’INGV è da sempre vicino alla società esercitando il proprio ruolo nella caratterizzazione dei rischi ambientali e cercando di comprendere sempre meglio le interazioni tra uomo e ambiente”, dichiara il Direttore Chiappini. “La scelta del territorio ibleo come palcoscenico dell’evento conclusivo delle celebrazioni per i 25 anni dell’Ente dimostra un impegno costante e capillare nello studio e nella caratterizzazione del territorio nazionale”.

“La cooperazione tra la comunità scientifica rappresentata dall’INGV e il Libero Consorzio Comunale è per noi strategica per tutti gli aspetti che riguardano la prevenzione dei rischi e la pianificazione degli interventi”, aggiunge la Presidente Schembari.

Ad accompagnare la due giorni di conferenze, nella serata di lunedì 9 giugno è in programma al Duomo di San Giorgio un concerto organistico eseguito dal Maestro Marco D’Avola sull’Organum Maximum Serassi-Allieri: un repertorio di musica organistica italiana barocca e romantica, per un momento dall’elevato valore culturale in una cornice patrimonio UNESCO dal 2002.

L’evento conclusivo del venticinquennale dell’INGV rappresenta un’occasione unica in cui scienza, istituzioni e cultura si incontrano nel cuore della Sicilia sud-orientale, in un territorio che è anche laboratorio naturale a cielo aperto per l’osservazione e lo studio dei rischi naturali e antropici.

Comunicato Stampa