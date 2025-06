A Brescia il Forum economico Italia-India

Saranno circa 800 le aziende italiane presenti o con interessi in India coinvolte nel Forum economico che inizia stasera con una cena a Brescia a cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha invitato il Ministro del Commercio Piyush Goyal e tutta la delegazione indiana. Tra i nomi principali: Gruppo SOL, MAPEI, Kerakoll Group, Eurostampa, Bonfiglioli, Marposs (tutte queste protagoniste di nuovi investimenti) ENI, SAIPEM, MAIRE, DANIELI, MERMEC, Italferr (gruppo Fsi), Piaggio, Leonardo, Fincantieri, Elettronica, Beretta, Maschio Gaspardo, Carraro, Brembo, Zegna, Poltrona Frau, iGuzzini, Generali.

Circa 40 aziende del distretto bresciano hanno filiali in India.

Tra le aziende indiane in Italia: Titagarh Industries, TCS, Mahindra, Ranbaxy, Bombay Rayon, Zydus Cadila, Dr. Reddy’s Laboratories, Aurobindo Pharma Italia, Himatsingka Seide, Varroc Group, Endurance Technologies, Gammon, ABG Group, Aditya Birla, Raymond Zambaiti, Sun Pharma.

Alcuni annunci importanti fatti a Delhi: 470 mln di euro di nuovi investimenti italiani in India da inizio anno, apertura ufficio Simest con una linea dedicata di 500 mln; 200 mln aggiuntivi “push strategy” SACE; addetto spaziale in Ambasciata; futura apertura di un centro innovazione e start up.

