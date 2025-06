Al via “Lungo il Tevere… Roma” 2025

Arte, incontri e spettacoli al Salotto Tevere 2025 con ingresso gratuito tutte le sere

Inizia il viaggio di Salotto Tevere 2025, il progetto culturale della storica manifestazione estiva, arrivata alla 23esima edizione, “Lungo il Tevere… Roma” che dal 6 Giugno al 24 Agosto accende le banchine del fiume con arte, incontri e spettacoli pensati per cittadini, famiglie e turisti, in occasione del Giubileo. Tra le arcate di Ponte Garibaldi e Ponte Sisto, lungo la sponda più affascinante del Tevere, prende forma un’arena urbana a cielo aperto, pronta ad accogliere storie, suoni e suggestioni, per tutto l’arco dell’estate.

Il debutto di Sabato 7 Giugno è affidato a una serata di grande energia con il live della cantautrice e musicista Jaqueline Branciforte, artista rivelazione di X Factor.

Il giorno successivo, Domenica 8 Giugno, le melodie si intrecciano con le atmosfere raffinate di “Mille voci sul Tevere”, grazie alla presenza della JP Vocal Studio Academy e della straordinaria Johanna Pezone.

Mentre Martedi 10 Giugno ci sarà in scena “AbracaDown”, spettacolo rinnovato e ancora più magico, diretto dal suo ideatore Francesco Leardini, in versione musical ma con una serie di illusioni ed incantesimi avvolti da mistero e simpatia. “AbracaDown” è diventato anche un progetto per le scuole e da tempo coinvolge i bambini delle elementari e delle medie per ribadire l’importanza di un mondo più inclusivo e contro ogni forma di pregiudizio.

L’11 Giugno è la volta di “Tevere Ride” Stand Up Comedy (in programma ogni mercoledì), il format comico ospiterà il grande Gianfranco Phino, popolare attore che ripercorrerà la sua prestigiosa carriera.

Giovedì 12 Giugno la narrazione storica incontra la musica: Marco Lucchetti ci conduce in un percorso tra misteri e aneddoti del “Conclave”, a seguire, le sonorità spiritual-pop di “Non solo Gospel” condurranno il pubblico in un viaggio emotivo.

Doppio appuntamento invece Venerdì 13 Giugno con la presentazione dell’antologia che raccoglie l’opera poetica di Marcello Vitale ed a seguire “Le Coccinelle Blu” in concerto.

Martedì 17 Giugno il Salotto Tevere si animerà con il concerto dei NeaCo’ (Neapolitan Contamination) gruppo musicale che riproduce la Canzone napoletana proponendo i suoi brani più celebri in modo nuovo e particolarissimo facendo viaggiare il pubblico, in tutto il mondo, con la musica di Napoli.

Mercoledì 18 Giugno si rinnova il dialogo con la città eterna: da Enea a Rugantino, ancora una volta Marco Lucchetti unisce mito e romanità con il suo racconto teatrale, prima di lasciare il palco alla rassegna “Tevere Ride”.

Giovedì 19 Giugno uno dei grandi classici della manifestazione con l’esibizione di Valentina Galdì, cantante e attrice romana.

Venerdì 20 Giugno ci sarà un omaggio all’universo femminile, tra esposizioni e musica, nel progetto “Donne nell’Arte” curato da Francesca Piggianelli.

Il 24 Giugno inizia la rassegna dedicata all’Improvvisazione Teatrale (in programma poi ogni martedì) ‘R’Estate Qui’. Il palco sarà ogni volta luogo di alchimie per agire un teatro senza testo. Storie che verranno create in quel preciso momento prendendo spunto da input del pubblico, protagonista insieme agli attori.

Giovedì 26 Giugno un evento d’eccezione: il “Premio Roma Videoclip in Tour”, a cura di Francesca Piggianelli, che porta sotto le stelle del Tevere il meglio dell’etichette indipendenti della musica italiana, tra ospiti, proiezioni e premiazioni.

Il weekend successivo, (Sabato 28 Giugno) il palco ospita il concerto ” M’accompagno da me” con Jessica Farina Casuala. Mentre il giorno successivo (Domenica 29 Giugno) ci saranno in scena i giovani talenti della scuola di musica di Alex Parravano e la performance “Eterna”, pensata per far risuonare lo spirito di Roma tra le note e le luci del fiume.

Salotto Tevere 2025 è molto più di una rassegna: è un’esperienza da vivere insieme, un nuovo modo di abitare la città e il suo fiume, tra cultura, spiritualità laica, musica, bellezza e condivisione. L’ingresso è gratuito.

Inoltre Radio Roma Sound 90FM sarà l’emittente radiofonica media partner con una serie di iniziative che coinvolgeranno il pubblico presente e non.

Maggiori informazioni e programma dettagliato su: www.lungoiltevereroma.it

