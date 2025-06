Brescia: Sventati tre distinti tentativi di suicidio grazie alle tempestive segnalazioni dei cittadini

Nella giornata di lunedì, la Polizia di Stato è intervenuta in tre distinti episodi di tentato suicidio, riuscendo – grazie alla prontezza, alla sensibilità e alla professionalità del personale operante – a evitare conseguenze tragiche. In ciascuno dei casi, l’intervento coordinato con il personale sanitario del 118, giunto immediatamente dopo gli agenti, è stato fondamentale per mettere in sicurezza le persone coinvolte e garantire loro le cure necessarie.

Il primo episodio è avvenuto nella mattinata, quando un 50enne ha manifestato l’intenzione di togliersi la vita gettandosi dal sesto piano di un edificio residenziale. Gli agenti delle Volanti sono riusciti ad avvicinarlo e ad avviare un delicato dialogo, mantenendo la calma e conquistando la fiducia della persona, fino a farla desistere. Subito dopo, il personale del 118 ha preso in carico l’uomo, prestando le prime cure e accompagnandolo in ospedale.

Il secondo intervento si è verificato nella serata, quando una persona con problemi psichiatrici, si è sporta pericolosamente dal balcone della propria abitazione. Anche in questo caso, la prontezza degli agenti e il loro approccio empatico sono stati decisivi per evitare il gesto estremo. All’arrivo dei sanitari, la persona è stata assistita e accompagnata presso una struttura sanitaria per gli approfondimenti del caso.

Il terzo episodio si è consumato nella notte, presso la “Torre dei Francesi”, nei pressi del Castello di Brescia. Un 27enne è stato sorpreso in una situazione critica, manifestando forti intenti suicidi. Gli agenti, mantenendo il contatto verbale e una presenza costante, sono riusciti a stabilizzare emotivamente la vittima, permettendo al 118 – nel frattempo intervenuto – di completare le operazioni di soccorso e trasporto in ospedale.

«La tempestività delle segnalazioni da parte dei cittadini e la professionalità degli operatori della Polizia di Stato hanno consentito di evitare tragedie. Episodi come questi dimostrano quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni e comunità. Voglio esprimere un sincero ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per la sensibilità e il coraggio con cui ogni giorno affrontano situazioni complesse, mettendo sempre al centro la tutela della vita umana», ha dichiarato il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori.

La Polizia di Stato rinnova l’invito a segnalare sempre con tempestività situazioni di disagio o comportamenti preoccupanti. Ogni segnalazione può fare la differenza e contribuire a salvare una vita.

Comunicato Stampa – Fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Brescia/articolo/1388683ff4ce45419546631267

(foto di repertorio)