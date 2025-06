Calabrese: Occhiuto al quarto posto nel sondaggio Swg, merito all’efficacia dell’azione amministrativa

“Sono molto soddisfatto, ma non sorpreso, dei risultati del sondaggio Swg sul gradimento dei governatori italiani che ha visto il presidente Roberto Occhiuto al quarto posto nella classifica nazionale con un gradimento del 52% registrando un +6% rispetto allo scorso anno. Si tratta di un risultato che conferma l’efficacia dell’azione amministrativa del presidente Occhiuto e del lavoro di squadra all’interno del governo regionale.

La serietà e la costanza danno merito al lavoro messo in campo in questi anni di legislatura, così come la determinazione del presidente Occhiuto nel tirare dritto verso l’obiettivo di risollevare le sorti di questa regione con azioni mirate e concrete: avanti così presidente”. Lo afferma in una nota Giovanni Calabrese, assessore al Lavoro e al Turismo della Regione Calabria.

comunicato stampa