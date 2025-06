Colonia evacua più di 20mila persone per disinnescare 3 bombe della Seconda Guerra Mondiale

Una grande operazione di sicurezza è in corso a Colonia, dove circa 20.500 residenti sono stati evacuati da una vasta area del centro città. L’intervento, descritto come il più grande dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, è stato avviato per permettere agli artificieri di disinnescare tre bombe inesplose risalenti al conflitto, ritrovate lunedì in un cantiere navale nel quartiere di Deutz.

Il raggio di sicurezza stabilito è di 1.000 metri. Esso coinvolge case, negozi, alberghi, scuole, un grande ospedale e un’importante stazione ferroviaria. In caso di rifiuto da parte dei cittadini, le autorità hanno imposto, per la loro sicurezza, l’evacuazione forzata con possibili multe salate. Anche diversi pazienti in terapia intensiva sono stati trasferiti dall’ospedale Eduardus.

L’operazione di disinnesco, prevista per mercoledì, non potrà iniziare finché l’intera area non sarà completamente sgomberata. Proprio per questo motivo, tutti i negozi, ristoranti e istituzioni culturali, inclusa la Filarmonica, sono stati chiusi.

Ovviamente i servizi di trasporto pubblico sono interrotti, con chiusura di strade e cancellazioni di treni. Sono stati allestiti due centri di accoglienza per i residenti evacuati, a cui è stato chiesto di mantenere la calma e portare con sé documenti e farmaci essenziali. Ad oggi, l’aeroporto di Colonia Bonn opera regolarmente, sebbene l’accesso potrebbe risultare complicato.

Al. Co.