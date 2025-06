Commercio: Confesercenti, firmata ipotesi per rinnovo AEC agenti e rappresentanti di commercio

È stato firmato oggi a Roma il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) per il settore del commercio, destinato a regolamentare i rapporti tra agenti di commercio e aziende mandanti. L’intesa è stata siglata dalle principali sigle rappresentative di agenti e case mandanti, tra cui Fiarc e Confesercenti. L’AEC nasce dalla necessità di adeguare il contratto di agenzia alle dinamiche di un mercato sempre più digitalizzato, con particolare riferimento all’espansione delle vendite online.

L’obiettivo è rendere l’AEC maggiormente coerente alle esigenze concrete di mandanti e agenti. Le modalità di adeguamento contrattuale sono state ridefinite per rispondere con tempestività ai rapidi mutamenti del mercato.

Per la prima volta viene sancito in modo esplicito il diritto alla provvigione sulle vendite effettuate tramite e-commerce aziendale, riconoscendo l’importanza dell’esclusiva di zona e valorizzando l’attività di promozione capillare svolta dagli agenti e la multicanalità delle aziende.

Il testo prevede inoltre la revisione della base di calcolo delle diverse indennità anche in considerazione delle molteplici nuove attività svolte dall’agente, modifiche delle variazioni di zona, il riconoscimento di un periodo di astensione dal lavoro per paternità dell’agente (20 giorni), il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto ad agenti organizzati in forma di società di persone in caso di pensionamento o invalidità del socio ed infine l’aggiornamento del FIRR (Fondo indennità risoluzione rapporto), che era rimasto fermo ai valori del 1989.

comunicato stampa