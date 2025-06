Gallo: Occhiuto premiato dai cittadini, la Calabria cambia passo e si vede

“Il risultato registrato dal presidente Roberto Occhiuto nel sondaggio Swg è molto più di una statistica: è un riconoscimento politico chiaro, forte, e soprattutto meritato. Occhiuto è oggi il presidente più apprezzato del Mezzogiorno e il primo tra gli esponenti di Forza Italia alla guida di una Regione: un dato che è il riflesso tangibile dell’impegno e della visione che stanno guidando la nostra azione amministrativa. È la dimostrazione che governare con visione e determinazione paga.

Dietro questi numeri c’è un’idea chiara di sviluppo e una politica seria che sta imprimendo una svolta concreta e riconoscibile: dalla sanità alle infrastrutture, dal lavoro alla digitalizzazione, fino all’utilizzo in modo efficace e strategico delle risorse comunitarie, decisive per sbloccare cantieri, progetti ed opportunità di crescita e miglioramento. Oggi c’è una Calabria che non accetta più di essere fanalino di coda, ma che vuole correre, e lo sta facendo. Il presidente Occhiuto rappresenta oggi un modello credibile di buongoverno del Sud: questo sondaggio ce lo conferma, e ci spinge a continuare, con ancora più forza, su questa strada”. Lo afferma in una nota l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo.

comunicato stampa