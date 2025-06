Il Gruppo Caronte & Tourist presenta programma per il 60esimo anniversario

Messina, 4 giugno 2025 – “Ogni giorno, dal ponte delle nostre navi, si osserva uno spettacolo che si ripete da sessant’anni anni: volti, attese, sorrisi, storie. ‘Da 60 anni Andata e Ritorno’ – questo il concept della campagna celebrativa che abbiamo scelto – racchiude quello che siamo: traghettatori. Negli anni è cambiato il nostro modo di essere azienda, sempre più manageriale, è cambiato il nostro modo di navigare, sempre più teso all’innovazione e alla sostenibilità, ma mai il motivo principale che ci muove: le persone”. Con queste parole Pietro Franza, Amministratore Delegato di Caronte & Tourist, ha aperto questa mattina la conferenza stampa di lancio della campagna celebrativa per i sessant’anni del Gruppo, tenutasi nell’Auditorium della sede del Gruppo Caronte & Tourist.

“Quando il 19 giugno 1965 la nave ‘Marina di Scilla’ (di proprietà della Caronte) compì il primo viaggio sullo Stretto, non stavamo semplicemente inaugurando una linea. Stavamo avvicinando due terre, creando connessioni che sarebbero durate generazioni. – è intervenuto Gennaro Matacena, che di Caronte è armatore e Consigliere di Amministrazione del Gruppo.- Negli anni abbiamo attraversato tempeste, ma non abbiamo mai smesso di credere che il nostro compito sia più grande del semplice trasporto: è contribuire responsabilmente, giorno dopo giorno, alla trama sociale ed economica di questo territorio.”

Un momento per ripercorrere i primi sei decenni di storia dal primo traghettamento privato nello Stretto di Messina e per annunciare un primo programma di eventi celebrativi e partnership avviate sul – e per il – territorio. Il primo appuntamento è previsto per l’11 giugno, al Marina del Nettuno Yachting Club, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo “Horcynus Orca. Viaggio fantasmagorico nell’oceano della letteratura”, un’inedita rappresentazione transmediale di cui il Gruppo C&T è sponsor all’interno della rassegna del Taobuk – Festival Internazionale del Libro. Lo spettacolo andrà in scena in prima assoluta il 22 giugno al Teatro Antico di Taormina.

L’importante partnership con Taobuk nasce per celebrare il monumentale romanzo di Stefano D’Arrigo – del quale ricorrono quest’anno i cinquant’anni dalla pubblicazione – un’opera che nello Stretto e i suoi “ferribò” (così chiamati nell’opera) trova i suoi natali. Lo spettacolo sarà interpretato da artisti del calibro di Vinicio Capossela, Caterina Murino, Linda Gennari e Davide Livermore, con uno straordinario viaggio sonoro composto da Max Casacci. Il 20 luglio sarà la volta di un appuntamento musicale tra l’eclettico gruppo Roy Pacy & Aretuska e la cittadinanza. Il concerto, organizzato nell’Area SeaFlight di Torre Faro grazie alla collaborazione con il Comune di Messina, sarà aperto e rappresenterà un momento di festa e di musica per tutti.

A settembre è già in programma a Palermo un appuntamento dedicato ad un ulteriore importante anniversario del Gruppo: cinquant’anni di Siremar, la storica compagnia marittima siciliana nel 2016 confluita all’interno di Caronte & Tourist Isole Minori. “Con l’ingresso nel Gruppo Caronte & Tourist, Siremar ha intrapreso un ambizioso percorso di rinnovamento. Abbiamo messo insieme l’esperienza degli equipaggi e del personale tutto per armonizzare il sistema dei trasporti, dedicandoci a efficientare e ammodernare la flotta anziana ereditata.

Un percorso che continua ancor oggi, in dialogo costante con la Regione Siciliana, e di cui la nave ammiraglia Nerea, gioiello della flotta in servizio dal 2024, e la nuova nave commissionata dalla Regione in arrivo, incarnano perfettamente il nuovo corso di Siremar ”, ha dichiarato Vincenzo Franza, Amministratore Delegato di Caronte & Tourist Isole Minori. Altri appuntamenti celebrativi – annuncia la compagnia – e maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione verranno comunicati attraverso i canali ufficiali del Gruppo nelle prossime settimane. Presente alla conferenza anche Piera Calderone, Responsabile degli Eventi e della Diversità e inclusione del Gruppo.

Nel corso della conferenza sono stati presentati importanti elementi di rinnovamento del Gruppo: il nuovo logo aziendale accompagnato dal logo celebrativo per i sessant’anni anni, e il nuovo pay off “Per mare, verso ciò che conta”, rappresentato nel nuovo video manifesto che sintetizza la mission aziendale e il legame profondo con le persone e le loro storie. All’interno delle operazioni di restyling del brand anche il nuovo sito web – il cui lancio è previsto nelle prossime settimane – completamente ripensato per agevolare l’esperienza del cliente e migliorare l’accessibilità ai servizi offerti.

Tutti i nuovi elementi di brand sono stati curati dall’agenzia di comunicazione Im*media, presente alla conferenza in una rappresentativa delegazione, dalla Responsabile Marketing del Gruppo, Sara Milia e dall’ufficio Comunicazione. “I nostri sessant’anni non sono solo un traguardo aziendale, sono la celebrazione di un patto di fiducia con migliaia di persone che ogni giorno scelgono di viaggiare con noi. Navighiamo, ogni giorno, per unire famiglie, per motivi di studio, per raggiungere e far arrivare servizi essenziali. Ogni giorno, navighiamo ‘Per mare, verso ciò che conta’ ”, ha concluso il Responsabile della Comunicazione e del Personale del Gruppo, Tiziano Minuti.

comunicato stampa