Occhiuto tra i governatori più graditi d’Italia, Cannizzaro: “simbolo di una Calabria diversa, che cresce e si afferma”

“Primo tra i presidenti di regione del Sud, primo tra i governatori di Forza Italia, quarto a livello nazionale, con il 52% e una crescita di 6 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Il presidente Roberto Occhiuto si conferma tra i governatori con il gradimento più alto d’Italia. Se mai ce ne fosse stato bisogno, anche i numeri dicono la loro rispetto all’ottimo andamento del nuovo corso calabrese targato Occhiuto. Un risultato straordinario, che ci riempie di orgoglio, come istituzioni, come dirigenti di partito, come cittadini, e che dimostra come il lavoro serio e concreto a favore del territorio sia ampiamente riconosciuto.”

Lo afferma Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera e Segretario regionale del partito in Calabria, in merito ai dati divulgati stamane riguardo il gradimento dei governatori.

“Un simile riconoscimento non ha precedenti nella storia della nostra regione, che in passato è stata spesso relegata agli ultimi posti nei rilevamenti nazionali. Oggi invece siamo di fronte a un’inversione di tendenza netta, che fotografa una Calabria in trasformazione, dove l’impegno del governo regionale sta producendo risultati visibili e apprezzati non solo dalla comunità calabrese, ma anche e soprattutto oltre i nostri confini regionali.

Da quando Roberto è alla guida della Regione, si vede il cambio di passo della Calabria. Ad ottobre saranno 4 anni di buongoverno – prosegue l’On. Cannizzaro – e questo sondaggio di SWG certifica in modo inequivocabile la bontà del lavoro portato avanti da Occhiuto e dalla sua squadra di governo regionale: un CentroDestra forte e compatto a supporto di un Presidente determinato, avveduto e lungimirante.

Roberto sin dall’inizio si è sempre mantenuto stabilmente ai vertici delle classifiche di gradimento, conquistando la fiducia dei calabresi attraverso scelte coraggiose, concretezza e una visione moderna della Calabria. E oggi – conclude Cannizzaro – i calabresi e gli italiani percepiscono un cambiamento reale, una prospettiva nuova per il futuro della nostra terra, e questo ci spinge a lavorare con maggiore determinazione”.

comunicato stampa