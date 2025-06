Pietropaolo: Occhiuto al quarto posto nel sondaggio Swg, un risultato che non arriva per caso

“Mi complimento con il presidente Roberto Occhiuto per l’eccellente risultato ottenuto nel sondaggio SWG sui governatori delle Regioni italiane. Con un indice di gradimento del 52%, in crescita del 6% rispetto allo scorso anno, il presidente Occhiuto si attesta al quarto posto a livello nazionale e si conferma primo tra i governatori del Sud Italia. Un risultato che non arriva per caso, ma è il frutto di determinazione, di scelte coraggiose e di una costante attenzione ai reali bisogni dei cittadini calabresi.

Dal lavoro sulla sanità, all’ambiente, alle politiche per il lavoro, all’efficienza amministrativa, alla transizione digitale, alla valorizzazione delle eccellenze del territorio in tutti i settori, alla forte attenzione al tema della legalità, l’azione del presidente Occhiuto e dell’intera giunta ha segnato un cambiamento di passo nel governo della regione che è apprezzato dai calabresi ma che trova riscontro anche nella nuova e positiva percezione che si ha della Calabria al di là del Pollino Questo riconoscimento ci sprona a continuare con ancora maggiore rilevanza nel percorso di cambiamento e di buongoverno che stiamo portando avanti per la nostra terra”. Lo afferma in una nota il vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Pietropaolo.

comunicato stampa