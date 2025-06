Reggio Calabria. Approvato in Consiglio Comunale il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2024

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2024 con 17 voti favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto. Riunitosi in seconda convocazione nell’Aula consiliare “Pietro Battaglia”, sotto la presidenza di Vincenzo Marra e con l’assistenza giuridico-amministrativa della segretaria generale Antonia Criaco, il civico consesso si è aperto con un minuto di silenzio su invito dalla consigliera Deborah Novarro in memoria di Martina Carbonaro e contro la violenza di genere, proposta a cui si è aggiunta anche quella del consigliere Saverio Pazzano per le vittime palestinesi a Gaza.

A relazionare sull’unico punto all’ordine del giorno è stato l’assessore al Bilancio Domenico Battaglia che, dopo aver ringraziato il settore Finanze del Comune per il lavoro svolto, ha rilevato che il Rendiconto di gestione va a suggellare il buon andamento del percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale e fotografa una situazione di normalità ormai consolidata. Battaglia ha rimarcato inoltre come tutti gli indicatori presi in considerazione nel redigere il documento contabile certifichino il pieno rispetto del “Patto” stipulato con il governo nazionale, a partire dalla garanzia della quota di recupero del disavanzo che nel triennio 2020/22 si è attestata a 163 milioni di euro più l’ulteriore recupero di 45 milioni nel biennio 2023/24.

La copertura dei servizi a domanda individuale si attesta al 60,6%, in miglioramento rispetto al precedente esercizio. L’assessore, tra le altre cose, ha anche ricordato che l’ente non ha contratto nuovi mutui e prestiti in attuazione di una politica di riduzione dell’indebitamento, passando poi in rassegna alcuni dei progetti più significativi messi a terra o comunque avviati dall’Amministrazione comunale.

Critica invece la posizione espressa dalla consigliera Angela Marcianò che ha parlato di bilancio ingessato a causa dei crediti non esigibili, di entrate non riscosse e di squilibri di parte corrente compensati con entrate in conto capitale, sostenendo che da tutto ciò conseguirà un “lascito” negativo per la prossima Amministrazione e che i conti vengano fatti quadrare solo grazie agli aiuti statali. Di parere opposto il consigliere Carmelo Versace che ha evidenziato invece come i contributi arrivati dallo Stato siano frutto di una credibilità costruita dall’Amministrazione comunale nei confronti dei governi di diverso colore politico succedutisi in questi anni, rivendicando inoltre la politica dei “piccoli passi” che a suo dire ha consentito alla città di avere i conti indiscutibilmente in ordine.

Il consigliere Demetrio Marino ha enumerato quelli che secondo lui sono invece elementi di criticità, dalla mancata adozione dei piani attuativi urbanistici alla bassa riscossione coattiva in controtendenza rispetto alla riscossione sollecitata, dal paventato rischio di perdere finanziamenti a valere sul Pnrr al blocco delle risorse del “decreto Reggio”, per arrivare alla mancanza di un piano pubblicitario istituzionale e del riordino dei mercati rionali. A ricordare che si è partiti da una situazione in cui l’ente era deficitario e le società comunali rischiavano il fallimento è stato il consigliere Antonino Castorina che, di contro, ha richiamato l’attuale prospettiva di certezza e di trasparenza nella gestione dei conti. Sulla stessa linea anche il consigliere Francesco Barreca, mentre il consigliere Pazzano ha rilevato la necessità di un bilancio sociale e partecipato e ha auspicato una riflessione urgente sul tema della vulnerabilità sociale e materiale.

Il consigliere Antonino Minicuci ha posto in risalto il blocco di oltre 1,5 milioni di euro perché si è sforato di un’inezia (30,89 giorni in media) il tempo di pagamenti previsto dalle direttive europee (sotto i 30 giorni), richiamando l’attenzione anche sulla mancata attuazione del baratto amministrativo e del condono edilizio. Dure critiche anche dal consigliere Massimo Ripepi che ha accusato l’Amministrazione di alterare la realtà a fronte di una città in cui, a suo dire, non è stata conclusa neanche una delle tante opere annunciate.

Un punto, quest’ultimo, su cui si è soffermato il sindaco Giuseppe Falcomatà che ha invece ribadito la volontà di voler tagliare più nastri possibili perché le opere pubbliche sono un bene collettivo ed è importante dare valore a tutto il percorso che viene affrontato, superando non poche difficoltà, per arrivare al momento delle inaugurazioni. Falcomatà ha poi aggiunto che l’Amministrazione non è sorda a sollecitazioni come quelle sul bilancio sociale e sul baratto amministrativo, riconoscendo che su certi aspetti bisogna certamente migliorare ma sottolineando che non è banale il fatto di essere riusciti a dimezzare il disavanzo.

Il sindaco ha poi rivendicato la riduzione dei tempi di pagamento dai 218 giorni del 2015 ai 30,89 di oggi, chiarendo infine che la Prefettura certifica che il Comune è in linea con tutte le tempistiche relative ai milestones del PNRR. Nel corso delle dichiarazioni di voto, il dibattito politico si è poi spostato sui rapporti tra Comune e Regione e sul mancato trasferimento delle deleghe alla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

