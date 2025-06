Rogo Tuscia, Giuli: “Vicino a comunità accademica e territorio”

“Sono vicino al rettore, ai docenti e agli studenti dell’Università della Tuscia, un luogo del sapere colpito in una delle sue eccellenze da un incendio devastante che ferisce la comunità accademica e l’intero territorio. Il Ministero della Cultura si è già attivato attraverso i suoi organi periferici per monitorare gli eventuali danni al patrimonio artistico e culturale e segue attentamente l’evolversi della situazione. Nell’esprimere dolore per quanto accaduto, auguro che si possa presto tornare alla normalità e ripristinare quanto prima ciò che si è perduto“.

Lo dichiara il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

fonte: https://cultura.gov.it/comunicato/27682