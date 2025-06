Sequestrati 74 fucili automatici e pistole, arrestati 11 trafficanti di armi da fuoco

Le forze dell’ordine belghe sono supportate dall’Austria e dall’Europol nell’attacco contro una rete criminale dedita al traffico di armi da fuoco e droga

La Polizia Giudiziaria Federale belga del Limburgo (Federale Gerechtelijke Politie van Limburg), con il supporto della Direzione austriaca dei Servizi di Protezione e Intelligence dello Stato (Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst) e di Europol, ha sequestrato 74 armi da fuoco, smantellato un laboratorio di droghe sintetiche e arrestato 11 persone nel corso di giornate di azione condotte nel maggio 2025. Oltre 20 località in Belgio e Austria sono state perquisite durante l’operazione, che ha preso di mira una rete criminale dedita al traffico internazionale di armi da fuoco. Le indagini hanno dimostrato che i sospettati commerciavano pistole, fucili d’assalto e persino lanciagranate.

Durante l’azione, sono state sequestrate 50 pistole di una marca specifica, altre 13 pistole, 4 mitragliatrici, 4 fucili, 1 revolver, 2 pistole d’allarme, 4 caricatori ad alta capacità per armi automatiche, altri 16 caricatori e 2 manganelli artigianali. In un luogo, le forze dell’ordine hanno trovato un laboratorio di droga e oltre 450 chili di una nuova droga sintetica. Inoltre, il sito è stato utilizzato come deposito di sigarette illegali.

Indagine durata mesi sulla rete dei trafficanti di armi da fuoco

Le forze dell’ordine belghe indagavano su questa rete criminale da mesi, raccogliendo informazioni sugli organizzatori, i loro complici e i vari acquirenti. I trafficanti di armi da fuoco con sede in Belgio avrebbero avuto contatti con trafficanti di armi con sede in tutta Europa, Austria inclusa. Si ritiene che i sospettati austriaci, due dei quali sono stati arrestati in Belgio, abbiano fornito un gran numero di armi alla rete criminale. Erano già noti alle forze dell’ordine per aver ottenuto ingenti quantità di componenti di armi in Austria e per averle esportate illegalmente.

In Austria, alcune parti di armi possono essere ottenute senza licenza. Questa situazione legale viene spesso sfruttata dai criminali per assemblare armi con parti provenienti da diverse fonti. Dopo l’arresto dei due individui residenti in Austria e il sequestro di 50 pistole da parte della polizia belga, la Direzione austriaca per la Protezione dello Stato e i Servizi di Intelligence ha potuto accertare che le impugnature di queste armi erano state acquistate in Austria. Successivamente, sono state effettuate perquisizioni domiciliari presso le abitazioni degli arrestati, a seguito delle quali sono stati sequestrati diversi dispositivi di archiviazione dati.

Europol ha supportato le indagini nazionali con analisi operative e ha coordinato la cooperazione internazionale organizzando riunioni operative. Durante la giornata d’azione svoltasi in Belgio, un esperto di Europol è stato inviato con un ufficio mobile per effettuare controlli incrociati di nuove prove con le banche dati di Europol.

